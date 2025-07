Tanzen und gleichzeitig helfen im Erzgebirge: Sächsische Landesmeisterin lädt zu Workshop ein

Line-Dance ist eine Tanzform, die zum Mitmachen einlädt. Die Choreografien sind nicht für zwei, sondern für viele Tänzer gemacht. Wer sich anschließen möchte, sollte am Samstag Schwarzenberg besuchen.

Tanzen lernen, sich bewegen, gemeinsam Spaß haben und dabei auch noch anderen helfen, all das ist möglich am kommenden Samstag in Schwarzenberg. Dann lädt die Sächsische Landesmeisterin im Line-Dance, Evelyn Tautenhahn, zusammen mit ihrer Tanzkollegin Claudia Klötzer vom PSV Schwarzenberg zu einem Workshop in die Turnhalle des...