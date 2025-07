Telefonbetrügerin ergaunert von Seniorin im Erzgebirge Geld

Eine Frau aus Grünhain-Beierfeld hat für das Bearbeiten eines angeblichen Lottogewinns für 900 Euro Bezahlkarten gekauft. Erst beim dritten Anruf wurde sie misstrauisch.

Eine Seniorin in Grünhain-Beierfeld ist am Dienstag mehrfach von einer ihr unbekannten Nummer angerufen worden. Inhalt der Telefonate war, dass sie in einer Lotterie gewonnen hätte. Um den Gewinn auszahlen zu können, sollte sie Bezahlkarten im Wert von 900 Euro als Bearbeitungsgebühr kaufen. Die Seniorin folgte den telefonischen Anweisungen...