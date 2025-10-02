Tragische Unfälle im Erzgebirge: Müllfahrzeug und Auto erfassen Fußgänger – ein Mann stirbt

In Schwarzenberg ist es am Donnerstag zu zwei schweren Unfällen gekommen. Ein Mann wurde dabei von einem Müllfahrzeug tödlich verletzt. Stunden später gab es einen weiteren Crash. Was bisher bekannt ist.

Zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich Donnerstag in Schwarzenberg ereignet, einer der beiden endete tragisch. Was ist passiert?