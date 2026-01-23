MENÜ
Lukas Tischendorf absolviert in Beierfeld seine Ausbildung zum Pfarrer.
Lukas Tischendorf absolviert in Beierfeld seine Ausbildung zum Pfarrer. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Schwarzenberg
Traumberuf Pfarrer: Junger Mann lernt im Erzgebirge das Predigen
Von Katja Lippmann-Wagner
Lukas Tischendorf fand erst als Jugendlicher zum Glauben. Dann studierte er Theologie und absolviert aktuell ein Vikariat zum Pfarrer in Beierfeld. Dabei hat er schon mit einer Idee überrascht.

Erst mit 14 Jahren hat sich Lukas Tischendorf aus dem sächsischen Lichtenstein taufen lassen. In seinem Elternhaus spielte die Kirche keine große Rolle. Im Jugendalter fand er zum Glauben, engagierte sich in einer Kirchgemeinde in Rödlitz – einem Ortsteil von Lichtenstein. Was diese Begegnungen bei ihm auslösten, zeigt sich in seinem...
Mehr Artikel