Trauriges Ende der Rußhütte: Wie ein halber Abriss eine Ruine im Erzgebirge nur verschlimmert

Weil das alte Fabrikgebäude der Papierfabrik in Raschau weiter verfällt, hat der Landkreis eine Sicherung vorgenommen. Warum Anwohner und Gemeinde davon enttäuscht sind und wie es weitergeht.

Es ist ein Trauerspiel, das sich seit 35 Jahren am Gartenzaun von Tobias Güra in Raschau abspielt. Der 60-Jährige wohnt mit seiner Familie unmittelbar neben der alten Papierfabrik in Raschau, und die verfällt immer mehr. Im Ort ist sie besser bekannt unter dem Begriff „Rußhütte“. Es ist ein Trauerspiel, das sich seit 35 Jahren am Gartenzaun von Tobias Güra in Raschau abspielt. Der 60-Jährige wohnt mit seiner Familie unmittelbar neben der alten Papierfabrik in Raschau, und die verfällt immer mehr. Im Ort ist sie besser bekannt unter dem Begriff „Rußhütte“.