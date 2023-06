Truck-ERZ-Festival: Zu Pfingsten 2024 soll es die zweite Auflage geben

Das Truck-ERZ-Festival, das zu Pfingsten am Oberbecken in Markersbach Premiere hatte, soll 2024 die nächste Auflage erleben. "Wir wollen das wieder zu Pfingsten machen, von Freitag bis Sonntag", sagt Marcel Fischer vom Organisationsteam. "Aber wo, steht noch in den Sternen." Für so ein Festival kämen auch andere Orte im Erzgebirge in Frage.