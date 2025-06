Sie alle gehören zum Team, das das Truckerz-Festival 2025 am Oberbecken in Markersbach wieder ins Rollen bringen. Bild: Carsten Wagner

Schwarzenberg 03.06.2025

Truckerz-Festival zu Pfingsten: Mächtige Karossen rücken am Oberbecken in Markersbach an

170 große Trucks und Transporter rollen zu Pfingsten die Serpentine zum Oberbecken in Markersbach hoch. Ein Spektakel für Groß und Klein, die PS-starke Unterhaltung mögen. Was ist geplant? „Etwa 170 Trucks und Transporter aus allen Teilen Deutschland werden beim diesjährigen Treffen zu Pfingsten anrollen." Das verkündet Marcel Fischer, der als Veranstalter des Truckerz-Festivals - einem PS-starken Treffen - die Fäden in den Händen hält. „Etwa 170 Trucks und Transporter aus allen Teilen Deutschland werden beim diesjährigen Treffen zu Pfingsten anrollen." Das verkündet Marcel Fischer, der als Veranstalter des Truckerz-Festivals - einem PS-starken Treffen - die Fäden in den Händen hält.