Unfall auf Bahnübergang im Erzgebirge: Polizei nennt neue Details

Schwarzenberg
Ein Chevrolet und ein Mercedes sind am frühen Mittwochabend in Schwarzenberg zusammengeprallt. Nun gibt es neue Erkenntnisse zur Unfallursache.
Zwei Fahrzeuge sind am frühen Mittwochabend auf einem Bahnübergang in Schwarzenberg zusammengeprallt. Der Unfall, der sich gegen 17.30 Uhr ereignete, führte zu Verkehrsbehinderungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.