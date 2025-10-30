Unfall auf Bahnübergang im Erzgebirge: Polizei nennt neue Details

Ein Chevrolet und ein Mercedes sind am frühen Mittwochabend in Schwarzenberg zusammengeprallt. Nun gibt es neue Erkenntnisse zur Unfallursache.

Zwei Fahrzeuge sind am frühen Mittwochabend auf einem Bahnübergang in Schwarzenberg zusammengeprallt. Der Unfall, der sich gegen 17.30 Uhr ereignete, führte zu Verkehrsbehinderungen.