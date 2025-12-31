Unfall im Erzgebirge: 19-Jähriger fährt mit Opel gegen Baum

Ein 19-jähriger Autofahrer kam in Langenberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und drei Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Am späten Dienstagabend ist es in Langenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 23 Uhr fuhr ein 19-Jähriger die Elterleiner Straße in Richtung Schwarzenberg. Laut Polizei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über den Pkw Opel, kam nach links von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinunter und kollidierte mit einem Straßenbaum.