Unfall im Erzgebirge: BMW kollidiert mit Opel – Ein Verletzter, Tausende Euro Schaden

Schwarzenberg
In Schwarzenberg ist ein BMW in den Gegenverkehr geraten. Es entstand ein hoher Sachschaden.
Ein Unfall hat sich am Dienstagabend in Schwarzenberg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 22.40 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW von der Elterleiner Straße nach rechts auf die bevorrechtigte Straße des 18. März (B 101) gefahren und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Opel.
