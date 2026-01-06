MENÜ
In Breitenbrunn ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden.
In Breitenbrunn ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
In Breitenbrunn ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden.
In Breitenbrunn ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Schwarzenberg
Unfall im Erzgebirge: Fußgänger wird von Auto erfasst
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Breitenbrunn schwer verletzt worden. Als er die Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Suzuki.

Ein 20-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Breitenbrunn schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz in einer Pressemeldung am Dienstagnachmittag mit. Was war passiert?
