Unfall im Erzgebirge: Fußgänger wird von Auto erfasst

Schwarzenberg
Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Breitenbrunn schwer verletzt worden. Als er die Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Suzuki.
Ein 20-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Breitenbrunn schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz in einer Pressemeldung am Dienstagnachmittag mit. Was war passiert?
