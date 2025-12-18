Unfall im Erzgebirge: Zwei Senioren nach Aufprall verletzt

Ein Unfall hat sich am Mittwochabend in Schwarzenberg ereignet. Ein Suzuki kam von der Bahnhofstraße ab. Die Polizei nennt weitere Details.

Zwei Senioren sind bei einem Unfall am Mittwochabend in Schwarzenberg leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Suzuki-Fahrer (77) gegen 20.30 Uhr auf der Bahnhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zwei Senioren sind bei einem Unfall am Mittwochabend in Schwarzenberg leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Suzuki-Fahrer (77) gegen 20.30 Uhr auf der Bahnhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.