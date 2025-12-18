MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall hat sich am Mittwochabend in Schwarzenberg ereignet.
Ein Unfall hat sich am Mittwochabend in Schwarzenberg ereignet. Bild: Niko Mutschmann
Ein Suzuki war von der Bahnhofstraße abgekommen und gegen einen Transporter geprallt.
Ein Suzuki war von der Bahnhofstraße abgekommen und gegen einen Transporter geprallt. Bild: Niko Mutschmann
Ein Unfall hat sich am Mittwochabend in Schwarzenberg ereignet.
Ein Unfall hat sich am Mittwochabend in Schwarzenberg ereignet. Bild: Niko Mutschmann
Ein Suzuki war von der Bahnhofstraße abgekommen und gegen einen Transporter geprallt.
Ein Suzuki war von der Bahnhofstraße abgekommen und gegen einen Transporter geprallt. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Unfall im Erzgebirge: Zwei Senioren nach Aufprall verletzt
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unfall hat sich am Mittwochabend in Schwarzenberg ereignet. Ein Suzuki kam von der Bahnhofstraße ab. Die Polizei nennt weitere Details.

Zwei Senioren sind bei einem Unfall am Mittwochabend in Schwarzenberg leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Suzuki-Fahrer (77) gegen 20.30 Uhr auf der Bahnhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
02.12.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: 76-Jährige prallt mit Peugeot gegen Geländer
Ein Peugeot ist in Bad Schlema gegen ein Geländer geprallt.
Infolge eines Unfalls kam es am späten Montagnachmittag zu einer Sperrung der Hauptstraße in Bad Schlema. Die Polizei nennt Details.
Niko Mutschmann
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
09.11.2025
2 min.
Plötzlich Glatteis: Mehrere Unfälle nacheinander auf Staatsstraße im Erzgebirge
Zu mehreren Unfällen ist es aufgrund von Glatteis bei Schwarzenberg gekommen.
Mehrere Fahrzeuge waren in Unfälle verwickelt, die sich am Freitagnachmittag bei Schwarzenberg ereigneten. Der Grund: Glatteis.
Heike Mann
Mehr Artikel