Unfall im Erzgebirge: Zwei Senioren nach Aufprall verletzt

Schwarzenberg
Ein Unfall hat sich am Mittwochabend in Schwarzenberg ereignet. Ein Suzuki kam von der Bahnhofstraße ab. Die Polizei nennt weitere Details.
Zwei Senioren sind bei einem Unfall am Mittwochabend in Schwarzenberg leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Suzuki-Fahrer (77) gegen 20.30 Uhr auf der Bahnhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.