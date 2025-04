Unfall mit Fahrerflucht im Erzgebirge gibt Rätsel auf - Polizei beziffert Schaden auf 40.000 Euro

Ein Kleinbus-Unfall in Breitenbrunn sorgt für Rätselraten. Zwei Männer wurden dabei verletzt. Doch vom Fahrer fehlt jede Spur.

Nach einem Unfall in Breitenbrunn ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Am Dienstagmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis, dass ein Renault-Kleinbus beim Abbiegen von der Neuen Rabenberger Straße in Richtung Alt-Rabenberg von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Wald umgekippt ist.