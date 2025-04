Unfall nach Alkoholfahrt im Erzgebirge: Toyota prallt gegen Straßenlaterne

Eine 51-Jährige ist in der Nacht zu Freitag in Johanngeorgenstadt von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war betrunken. Was noch bekannt ist.

Rund 15.000 Euro Schaden sind in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall in Johanngeorgenstadt entstanden. Eine Toyota-Fahrerin (51) war gegen 22.45 Uhr im Bereich Eibenstocker Straße/Platz des Bergmanns von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen eine Straßenlaterne. Laut Polizei stand die Frau unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen...