Unfallflucht im Erzgebirge: Citroën-Fahrer bedrängt und verletzt 64-jährigen Mercedes-Fahrer

In Schwarzenberg kam es zu einem gefährlichen Vorfall. Ein Citroën bedrängte zwischen Pöhla und Raschau einen Mercedes und überholte riskant. An einer Ampel folgte eine brisante Begegnung.

Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Montagmorgen in Schwarzenberg von einem Citroën zunächst bedrängt und später von dessen Fahrer angefahren worden.