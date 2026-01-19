MENÜ
Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung.
Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung.
Schwarzenberg
Unfallflucht im Erzgebirge: Citroën-Fahrer bedrängt und verletzt 64-jährigen Mercedes-Fahrer
Von Holk Dohle
In Schwarzenberg kam es zu einem gefährlichen Vorfall. Ein Citroën bedrängte zwischen Pöhla und Raschau einen Mercedes und überholte riskant. An einer Ampel folgte eine brisante Begegnung.

Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Montagmorgen in Schwarzenberg von einem Citroën zunächst bedrängt und später von dessen Fahrer angefahren worden.
