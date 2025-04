Unterer Markt in Schwarzenberg für vier Wochen voll gesperrt

Tiefbauarbeiten am Strom- und Gasnetz erfordern eine Vollsperrung. Die Obere Schlossstraße daher bis Anfang April im Gegenverkehr befahrbar.

Von diesem Montag an bis voraussichtlich 4. April wird in der Altstadt von Schwarzenberg die Untere Schlossstraße von Hausnummer 1 bis 5, der komplette Untere Markt, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Schwarzenberg mit. Grund für die Sperrung sind Tiefbauarbeiten am Strom- und Gasleitungsbestand der Stadtwerke...