Blickfang im Schauregal des Bestattungshauses in Lauter: die Wismut-Urne.
Bild: Anna Neef
Blickfang im Schauregal des Bestattungshauses in Lauter: die Wismut-Urne.
Blickfang im Schauregal des Bestattungshauses in Lauter: die Wismut-Urne. Bild: Anna Neef
Schwarzenberg
Veilchen-Wappen auf der Urne: Wie sich das Bestattungswesen im Erzgebirge wandelt
Redakteur
Von Anna Neef
Nicht jeder kann sich einen Job als Bestatter vorstellen. Für Quereinsteiger Lars Lippert ist es der richtige. Der 40-Jährige betreibt drei Filialen, bald vier. Der letzte Gang, sagt er, verändert sich.

Unter den 18 Urnen im Schauregal fällt eine sofort auf: die schwarze mit den lila-weißen Bändern und gekreuzten Hämmern. Im Bestattungswesen, weiß Lars Lippert nur zu gut, ist fast nichts mehr unmöglich. „Die Wünsche der Menschen für ihren letzten Weg ändern sich“, sagt der 40-Jährige.
