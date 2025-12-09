Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Schwarzenberg-Neuwelt werden derzeit Häuser ausspioniert.
In Schwarzenberg-Neuwelt werden derzeit Häuser ausspioniert. Bild: Symbolfoto: Silvia Marks/dpa-tmn
In Schwarzenberg-Neuwelt werden derzeit Häuser ausspioniert.
In Schwarzenberg-Neuwelt werden derzeit Häuser ausspioniert. Bild: Symbolfoto: Silvia Marks/dpa-tmn
Schwarzenberg
Verdacht: Kundschafter der Einbrecher im Erzgebirge unterwegs – Dienen Zahnstocher als Gaunerzinken?
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch in der Vorweihnachtszeit sind Einbrecher aktiv, vielleicht sogar deren Spione unterwegs. In Schwarzenberg wurden jetzt geheime Zeichen entdeckt. Aber pfiffige Erzgebirger warnen sich gegenseitig.

Wenn in der Vorweihnachtszeit im Erzgebirge Schwibbögen und Lichter in den Fenstern leuchten, wird es – dank der Erfindung von Zeitschaltuhren – für Einbrecher schwer zu erkennen, ob die Bewohner da oder doch verreist sind. Auch der Advent hält Unholde nicht davon ab, mögliche Objekte auszuspionieren. Derzeit sind offenbar wieder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
19:00 Uhr
4 min.
Sonderschicht im Erzgebirge: Altkleiderentsorgung offenbart ein ekliges Dilemma
Julian Morgenstern sagt: Jede Spende hilft, nur nicht, wenn sie in den Dreck geschmissen wird.
Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Aue-Schwarzenberg und der Landkreisentsorgung Schwarzenberg haben jetzt mit einer Sonderschicht versucht, vor die Welle zu kommen. Die Welle aus Altkleidern und Müll. Wie geht es 2026 weiter?
Beate Kindt-Matuschek
25.11.2025
3 min.
Spitzentipps im Erzgebirge für Spitzenkünstler: Warum Klöpplerinnen echte Netzwerkerinnen sind
Workshop in der Volkskunstschule Schwarzenberg.
Die Klöppelurlaube im Erzgebirge sind genauso gefragt wie die Workshops für Fortgeschrittene. Zudem entsteht ein Netzwerk ohne sichtbare Fäden.
Beate Kindt-Matuschek
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
Mehr Artikel