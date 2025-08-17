Verkehrsbehinderungen in Johanngeorgenstadt wegen Hang-Sicherungsarbeiten

Ab Montag wird die Netzsicherung an der Staatsstraße südlich der Star-Tankstelle repariert. Das müssen Autofahrer beachten.

Aufgrund von Sicherungsarbeiten am Hang kommt es in Johanngeorgenstadt auf der S272a ab Montag zu Verkehrsbehinderungen. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilt, wird im Bereich südlich der Star-Tankstelle die vorhandene Netzsicherung umfangreich repariert. Dabei werden Bäume und andere Vegetation entfernt sowie rund 140 Quadratmeter...