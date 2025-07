Vermisstensuche im Erzgebirge beendet: Mann wohlbehalten in Chemnitz aufgetaucht

Der Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Antonshöhe galt seit Freitagabend vermisst. Am Sonntagmorgen wurde er entdeckt.

Breitenbrunn.

Der seit Freitagabend als vermisste gemeldete Bewohner einer Pflegeeinrichtung aus Antonshöhe ist wieder da. Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilt, konnte der Mann am Sonntagmorgen wohlbehalten in Chemnitz aufgegriffen werden.