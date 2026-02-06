Verrückte Sache um ein Einhorn im Erzgebirge – alle lieben es, aber keiner darf es kaufen

Seit mehr als 20 Jahren begeistern die Kinderbücher um die kleine Blumenfee Lillifee die Kinder. Deren weißes Einhorn Rosalie ist in Schwarzenberg aufgetaucht und wird nun für alle greifbar dort bleiben.

Es war und ist bis heute der Liebling vieler Kinder: Das weiße Einhorn von Prinzessin Lillifee. Seit 2004 gibt es die Geschichten um die kleine Blumenfee, die in einem Blütenschloss im Zaubergarten des Zauberlandes Rosarien lebt. Erzählt werden seit 2004 zahlreiche Geschichten um Lillifee in der Kinderbuchreihe von Monika Finsterbusch. Seit... Es war und ist bis heute der Liebling vieler Kinder: Das weiße Einhorn von Prinzessin Lillifee. Seit 2004 gibt es die Geschichten um die kleine Blumenfee, die in einem Blütenschloss im Zaubergarten des Zauberlandes Rosarien lebt. Erzählt werden seit 2004 zahlreiche Geschichten um Lillifee in der Kinderbuchreihe von Monika Finsterbusch. Seit...