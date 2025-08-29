Vollsperrung in Schwarzenberg-Neuwelt: Verkehr rollt ab Montag rund um die Stadt

Ab Montag wird die Schneeberger Straße im Stadtteil Neuwelt voll gesperrt. Der Grund sind Tiefbauarbeiten.

Ab Montag, 1. September, bis voraussichtlich 12. September wird die Schneeberger Straße im Schwarzenberger Stadtteil Neuwelt voll gesperrt. Genau betrifft es den Abschnitt zwischen der Auer Straße und der Industriestraße. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund für die Vollsperrung sind Tiefbauarbeiten zum Erschließen eines...