Vorlesetag im Erzgebirge – Lesebühne mit Autoren aus der Region steht in Schwarzenberg

Zum bundesweiten Vorlesetag gibt es in fast allen Orten Aktionen und Veranstaltungen rund ums Buch. In Schwarzenberg soll es diesmal eine Lesebühne – echt Erzgebirge – geben.

Bei diesem nasskalten Novemberwetter gibt es doch nichts Schöneres, als sich ein Buch zu schnappen und zu lesen – oder einem Vorleser zu lauschen. Am 21. November ist bundesweiter Vorlesetag. Dazu gibt es in der Region verschiedene Aktionen.