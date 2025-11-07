Vorschule im Erzgebirge neu gedacht und gemacht: „Zuckertütenclub“ in Schwarzenberg stellt Konzept vor

In der kleinen Lernwerkstatt in der Kita „Schatzsucher“ hat sich vieles verändert. Doch für die Mädchen und Jungen sind die neuen Aufgaben-Angebote gut sortiert und beherrschbar.

Jeden Mittwoch steuern die 17 Vorschüler in der Kita „Schatzsucher" in Schwarzenberg ganz gezielt ihre neue Lernwerkstatt an. Doch was sie nun hinter der Tür erwartet, ist neu. „Wir haben Vorschule neu gedacht", erklärt Erzieherin Silvia Friedrich. Mit „wir" meint die 42-Jährige das ganze Team der Kita, und speziell ihren Kollegen...