Vortrag: Zwischen Faszination und Gefahr - digitale Medien in Kinderhand

Schwarzenberg
Volkshochschule und Volkssolidarität laden in Schwarzenberg zu einem Vortrag ein, der ein brennendes Konfliktthema in vielen Familien aufgreift.
Smartphone, Tablet & Co faszinieren Kinder und bringen Familien oft an ihre Grenzen. Ein kostenfreier Vortragsabend, zu dem am 29. Januar ab 18 Uhr an die Grundschule in Schwarzenberg-Heide eingeladen wird, soll helfen, typische Konflikte rund um digitale Medien in Familien zu entschärfen. Ein Referent der Medienkompetenzstelle will über die...
