MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Digitale Medien in Kinderhand haben sich in vielen Familien zum Streitpunkt entwickelt.
Digitale Medien in Kinderhand haben sich in vielen Familien zum Streitpunkt entwickelt. Bild: Elisa Schu/dpa
Digitale Medien in Kinderhand haben sich in vielen Familien zum Streitpunkt entwickelt.
Digitale Medien in Kinderhand haben sich in vielen Familien zum Streitpunkt entwickelt. Bild: Elisa Schu/dpa
Schwarzenberg
Vortrag: Zwischen Faszination und Gefahr - digitale Medien in Kinderhand
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volkshochschule und Volkssolidarität laden in Schwarzenberg zu einem Vortrag ein, der ein brennendes Konfliktthema in vielen Familien aufgreift.

Smartphone, Tablet & Co faszinieren Kinder und bringen Familien oft an ihre Grenzen. Ein kostenfreier Vortragsabend, zu dem am 29. Januar ab 18 Uhr an die Grundschule in Schwarzenberg-Heide eingeladen wird, soll helfen, typische Konflikte rund um digitale Medien in Familien zu entschärfen. Ein Referent der Medienkompetenzstelle will über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
17.01.2026
2 min.
Digitale Anzeigetafeln im Erzgebirge verweisen auf gedruckte Fahrpläne – Änderung offenbar so schnell nicht in Sicht
Dieser Schriftzug leuchtet an fast allen Anzeigetafeln am Busbahnhof in Schwarzenberg.
Die digitalen Anzeigetafeln am Busbahnhof in Schwarzenberg zeigen seit Wochen nur noch ein Bild. Doch die Antwort auf die Frage, wann diese wieder richtig funktionieren, ist niederschmetternd.
Beate Kindt-Matuschek
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
21.01.2026
1 min.
Bildungswege im Erzgebirge: Brecht-Gymnasium Schwarzenberg stellt sich Interessenten vor
Im Haus II des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg öffnen sich am Samstag die Türen.
In vielen Familien müssen bald Entscheidungen gefällt werden über die Frage: Wie weiter nach der Grundschule? Jetzt ist die Zeit für Orientierung.
Beate Kindt-Matuschek
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
Mehr Artikel