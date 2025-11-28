„Wäschetruhe“ in Schwarzenberg schließt nicht, aber zieht um

Nächstes Jahren werden es 25 Jahre, in denen Verona Stein im Ring-Center Schwarzenberg ihre „Wäschetruhe“ öffnet. Nun rückt sie mehr ins Licht. Dafür hat sie gute Gründe.

Es ist nicht das erste Mal, dass Verona Stein mit ihrer „Wäschetruhe" innerhalb des Ring-Centers in Schwarzenberg umzieht. „Aber sie ist für uns eine Geschäftsfrau, die wirklich treu und verlässlich ist und gute Ware hat", sagt Center-Managerin Cornelia Unger.