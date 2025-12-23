MENÜ
Schwarzenberg
Wann und wo im Erzgebirge zu Weihnachten die Gottesdienste stattfinden: Die Termine im Überblick
Von unserer Redaktion
Für viele ist der Kirchenbesuch fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Gottesdienste und Christmetten im Erzgebirge an den Weihnachtsfeiertagen.

Das Weihnachtfest steht vor der Tür. Eine Zeit, die viele Menschen mit einem Besuch in der Kirche verbinden. Wo finden wann im Erzgebirge rund um Weihnachten Gottesdienste und Christmetten statt? Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick für die gesamte Region.
