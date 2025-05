Was macht ein Pferd im Naturtheater Schwarzenberg?

Mit der Beräumung von Baumstämmen ist die 100-jährige Naturbühne im Rockelmannpark Schwarzenberg auch in diesem Jahr wieder als Logistikzentrum für die Waldbühnensaison und eine Kinowoche vorgesehen.

Gemächlich trab der Hengst namens Rocco in dieser Woche durch den Zuschauerraum des Naturtheaters in Schwarzenberg. Es ist jene kleine Open-Air-Spielstätte, die im vergangenen Jahr ihr 100-jähriges Bestehen hätte feiern können. Allerdings fand dieses Jubiläum kaum Beachtung in der Stadt.