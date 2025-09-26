Was soll das „Maisfeld“ mitten auf der Straße? Schwarzenberger sauer über Wildwuchs am Viadukt

Schwarzenberg
Die Kritik am Anblick der grünen Mitte des Kreisverkehrs am Viadukt in Schwarzenberg reißt nicht ab. Doch wer ist wirklich zuständig?
„Das geht doch nicht. Schon gar nicht im Festjahr der Stadt“, ärgern sich nicht nur Anwohner, die nahe des Kreisverkehrs am Viadukt in Schwarzenberg wohnen. Kritik gibt es auch am Lesertelefon der „Freien Presse“: „Was soll denn das Maisfeld da? Wer ist denn da zuständig?“, fragt ein Schwarzenberger.
