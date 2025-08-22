Waschleithe: Quad überschlägt sich und landet auf Blumenkübel

Der 38-jährige Fahrer hatte die Kontrolle über sein Quad verloren und wurde schwer verletzt. Gegen ihn wurden drei Anzeigen aufgenommen.

In der Nacht zum Freitag hat es in Waschleithe einen Unfall mit einem Quad gegeben. Gegen 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Talstraße alarmiert. Der 38-jährige Quad-Fahrer hatte in Höhe einer Baustelle die Kontrolle verloren. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einem Blumenkübel zum Stehen. Der Fahrer erlitt dabei schwere...