Frank Vollert mit dem Nachbau von Wasserkunst (l.) und Pochwerk.
Frank Vollert mit dem Nachbau von Wasserkunst (l.) und Pochwerk. Bild: Irmela Hennig
Frank Vollert mit dem Nachbau von Wasserkunst (l.) und Pochwerk.
Frank Vollert mit dem Nachbau von Wasserkunst (l.) und Pochwerk. Bild: Irmela Hennig
Schwarzenberg
Wasserkunst, leuchtende Bilder, Pochwerk-Modell: Bergwerk im Erzgebirge bietet viel Neues
Von Irmela Hennig
Im Schaubergwerk Frisch Glück „Glöckl“ in Johanngeorgenstadt ist mithilfe von Fördermitteln, Spenden und Handarbeit dieses Jahr viel entstanden. So geht es ins Huthaus nun durch ein Mundloch-Portal.

Ab in die Unterwelt. Im „Glöckl“ von Johanngeorgenstadt ist das Alltag. Doch am 20. September rückt das besonders ins Zentrum. Denn das Lehr- und Schaubergwerk Frisch Glück „Glöckl“ macht mit bei „Tag & Nacht der Europäischen Unterwelten“. Das ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der Kulturhauptstadt Chemnitz.
