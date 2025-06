Wegen Wahnsinnspreisen: Stadt im Erzgebirge stoppt Kauf von Schneekanonen

Johanngeorgenstadt plant seit langem eine Beschneiungsanlage an der Rollerbahn. Die liegt jetzt erst einmal auf Eis. Die Baukosten sind explodiert.

Seit vier Jahren wird darüber geredet, nun sollte es ernst werden: Da die Zeiten vorbei sind, in denen Johanngeorgenstadt das Johannsibirsk des Erzgebirges mit Schnee bis in den Mai war, wollte die Stadt eine Beschneiungsanlage kaufen. Installiert werden sollte sie an der Rollerbahn, wo sich im Winter die Loipen kreuzen.