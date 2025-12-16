Weihnachten nicht allein sein in Schwarzenberg – Noch freie Plätze für besonderes Angebot

Schwarzenberg
Einen geselligen Nachmittag kurz vor dem Fest, den bietet das Stadtteilbüro Schwarzenberg-Heide an. Wer Gemeinschaft sucht, ist hier richtig.
„Weihnachten ist niemand gern allein“, so lautet das Angebot aus dem Bürgerbüro des Stadtteils in Heide in Schwarzenberg. Bürochefin Diana Tilp hat in Zusammenarbeit mit dem Ratskeller Schwarzenberg für den 22. Dezember einen weihnachtlichen Nachmittag organisiert, bei dem Alleinstehende bei gutem Essen, Unterhaltung und Musik ein paar...
