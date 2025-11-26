Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gudrun Dötschel zeigt eines der für die Aktion gestalteten Liederbücher.
Gudrun Dötschel zeigt eines der für die Aktion gestalteten Liederbücher. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Weihnachtsliedersingen im Erzgebirge - Chorgemeinschaft Schwarzenberg hofft auf „Klebeeffekt“
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mitglieder der Chorgemeinschaft Schwarzenberg freuen sich auf ein offenes Weihnachtsliedersingen im Advent. Ein Abend zum Sich-Ausprobieren.

Es soll ein gemütlicher Abend werden, bei dem Weihnachtslieder gesungen werden. Mal ganz ohne Publikum - einfach für sich und anderen zur Freude. Die „Anderen“, damit sollen sich all jene angesprochen fühlen, die Lust haben, mitzusingen, sich aber bislang nicht so richtig trauen. „Oder vielleicht bislang keine Zeit hatten, nun aber in...
