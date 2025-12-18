Weitere Kleidercontainer im Erzgebirge werden bis Jahresende aus den Kommunen abgezogen

Die Altkleiderwerter stecken in der schwersten Krise seit 40 Jahren. Die Verkaufspreise der Textilien sind eingebrochen. Nur ein Kreisverband nimmt auch 2026 ab.

Auch die Altkleider-Sammelcontainer mit der Aufschrift Humana werden zum Jahresende aus dem Stadtbild verschwinden. Die Container werden abgezogen. Das teilt eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage der „Freien Presse" mit. „Ebenso die von den Johannitern, die wir mitbetreuen", erklärt Unternehmenssprecherin Julia Breidenstein.