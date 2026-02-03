Weniger Babys im Erzgebirge: In einer Stadt ist die Anzahl der Geburten nun einstellig

Die Baby-Bilanz der Erzgebirger für das Jahr 2025 ist nicht rosig. In vielen Kommunen des Altkreises Schwarzenberg gab es weniger Nachwuchs, der begrüßt werden konnte.

Die Anzahl der Babys, die ein Bürgermeister aus dem Erzgebirge in seinem Ort 2025 als neue Erdenbürger begrüßen konnte, ist in vielen Kommunen weiter rückläufig. 1719 Geburten konnte der Erzgebirgskreis 2024 melden, für 2025 sind bislang (Stand 31. Oktober) 1365 Geburten statistisch erfasst.