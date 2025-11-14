Wie ist das mit dem Sterben? Hospizverein erklärt Kindern im Erzgebirge ein schwieriges Thema

„Hospiz macht Schule“ heißt eine Projektwoche, die in dieser Woche an der Grundschule in Schwarzenberg-Neuwelt läuft. Wie gelingt es, dieses heikle Thema kindgemäß und angemessen zu vermitteln?

Es ist mucksmäuschenstill, obwohl im großen Stuhlkreis mehr als 20 Kinder und 12 Erwachsene sitzen. Doch sie lauschen ganz gespannt, was ein jeder, der Reihe nach, über seinen Start in den Tag zu erzählen hat. An der Grundschule in Schwarzenberg-Neuwelt läuft in diesen Tagen eine ganz besondere Projektwoche unter dem Titel: „Hospiz macht...