Wie weiter mit dem Hollandheim Waschleithe? - 2026 feiert das Haus 100-jähriges Bestehen

Ein Haus mit wechselvoller Geschichte steht am Fürstenberg von Waschleithe. Mittlerweile steht es zwei Jahre leer, und kurz vor dem großen Jubiläum gibt es Hoffnung auf eine neue Nutzung.

Wenn die Mauern des alten Hollandheims in Waschleithe erzählen könnten, so würden sie sicher von freudigem Kinderlachen, aber auch von vielen Tränen berichten. Denn in den fast 100 Jahren, die es das markante Gebäude im Oswaldtal jetzt gibt, war es nahezu immer ein Haus für soziale Zwecke, wo sich bedürftige Kinder und Familien erholen... Wenn die Mauern des alten Hollandheims in Waschleithe erzählen könnten, so würden sie sicher von freudigem Kinderlachen, aber auch von vielen Tränen berichten. Denn in den fast 100 Jahren, die es das markante Gebäude im Oswaldtal jetzt gibt, war es nahezu immer ein Haus für soziale Zwecke, wo sich bedürftige Kinder und Familien erholen...