Falk Vierig, Bauunternehmer aus Steinbach, freut sich auf ein neues Kapitel fürs alte Hollandheim in Waschleithe.
Falk Vierig, Bauunternehmer aus Steinbach, freut sich auf ein neues Kapitel fürs alte Hollandheim in Waschleithe. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Ende 2019 musste Manuela Rötz vom Deutschen Familienverband das Haus schließen.
Ende 2019 musste Manuela Rötz vom Deutschen Familienverband das Haus schließen. Bild: Beate Kindt-Matuschek/Archiv
Der Brandschaden im Hollandheim Waschleithe im Oktober 2023 war minimal.
Der Brandschaden im Hollandheim Waschleithe im Oktober 2023 war minimal. Bild: Beate Kindt-Matuschek
So aufgeräumt sieht es im Hollandheim Waschleithe derzeit aus.
So aufgeräumt sieht es im Hollandheim Waschleithe derzeit aus. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Wie weiter mit dem Hollandheim Waschleithe? - 2026 feiert das Haus 100-jähriges Bestehen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Haus mit wechselvoller Geschichte steht am Fürstenberg von Waschleithe. Mittlerweile steht es zwei Jahre leer, und kurz vor dem großen Jubiläum gibt es Hoffnung auf eine neue Nutzung.

Wenn die Mauern des alten Hollandheims in Waschleithe erzählen könnten, so würden sie sicher von freudigem Kinderlachen, aber auch von vielen Tränen berichten. Denn in den fast 100 Jahren, die es das markante Gebäude im Oswaldtal jetzt gibt, war es nahezu immer ein Haus für soziale Zwecke, wo sich bedürftige Kinder und Familien erholen...
