„Wir scharren schon mit den Hufen“: Sportverein rettet Skilift im Erzgebirge

Schwarzenberg
Seit Jahren liegt der Markersbacher Lift brach. Jetzt scheint er gerettet, der SV Mittweidatal übernimmt die Betreibung. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben und lässt Taten folgen.
Als im Erzgebirge – Anfang Januar – wieder einmal richtig Winter war, ist auch durch Markersbach ein Ruck gegangen. Denn auch Markersbach hat einen Skilift, der sich oberhalb der ehemaligen B 101 an der Zufahrt zum Pumpspeicherkraftwerk befindet. Er hat eine Länge von 450 Metern, die Abfahrt ist für Anfänger geeignet. Das Problem ist nur,...
