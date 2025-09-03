„Wir sind leider kein Fußballverein“: Blaues Kreuz im Erzgebirge bangt um Erhalt von sozialem Angebot

Schwarzenberg
Der Fortbestand der Möbel- und Kleiderkammer in Raschau steht auf der Kippe. Die Einnahmen über Spenden sind zu gering. Dabei wird das Angebot von Gebern und Nehmern rege genutzt.
Angst vor der nächsten Rechnung. Dieses Gefühl können viele nachvollziehen. Doch im Fall von Bernd Illig, der Angst vor der Rechnung aus dem Autohaus hat, hängt weit mehr dran als das eigene Konto. Ein ganzes Projekt, das sterben könnte: die Möbel- und Kleiderkammer des Blauen Kreuzes.
