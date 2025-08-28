Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tolle Knollen haben die Mädchen und Jungen der „Fuchsgruppe“ aus dem Boden geholt.
Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Wo Kinder und Senioren im Erzgebirge gemeinsam dicke Knollen züchten
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist ein Generationsprojekt und erfreut kleine Leute und ältere Menschen gleichermaßen: Der Garten im Gelände des EKH-Pflegeheims in Antonshöhe.

Alina reißt den Arm und hält die große Kartoffel wie einen Wimbledon-Pokal in die Luft. Die Sechsjährige gehört zur „Fuchsgruppe“ des Kindergartens „Wichtelhaus“ in Antonsthal. Doch die Mädchen und Jungen aus dieser Gruppe sind nicht nur Vorschüler, sondern seit diesem Jahr auch richtig gute Gärtner. Jetzt war Erntetag.
