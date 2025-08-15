Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Hildi“, das Maskottchen des Crottendorfer Räucherkerzenlandes, ist verliebt in die Zwerge.
„Hildi“, das Maskottchen des Crottendorfer Räucherkerzenlandes, ist verliebt in die Zwerge. Bild: Olaf Wolfram
Schwarzenberg
Wo wird es den Schwarzenberger Schokozwerg zum Altstadtfest geben?
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Junge Konditormeisterin legt fürs Stadtfest limitierte Edition von Schokozwergen aus historischer Gießform auf. Verkaufsstart erfolgt mit Maskottchen.

Die Geschichte der ehemaligen Schokoladenfabrik in ihrer Heimatstadt Schwarzenberg sowie die Entdeckung einer historischen Gießform haben die junge Konditormeisterin Sophia Lenk auf eine süße Idee fürs Stadtfest gebracht. Da sie im Crottendorfer Räucherkerzenland die Konditorei und die Küche leitet, hat sie fürs Stadtjubiläum Schokozwerge...
