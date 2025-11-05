Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Haus, in dem der Brand ausgebrochen war, ist derzeit unbewohnbar.
Das Haus, in dem der Brand ausgebrochen war, ist derzeit unbewohnbar. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Wohnhaus im Erzgebirge brennt: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an
Von Niko Mutschmann
Ein Brand in einem Wohnhaus hat in der Nacht zum Mittwoch in Tellerhäuser für Aufregung gesorgt. Löste ein Akku im Heizungsraum das Feuer aus? Dazu wird derzeit ermittelt.

Ein Wohnhausbrand an der Oberwiesenthaler Straße hat in der Nacht auf Mittwoch für einen Großeinsatz in Tellerhäuser gesorgt. Gegen 1 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Alarmstichwort „Brand groß“ alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in einem Heizungsraum, in dem sich auch zwei Öltanks befinden.
Mehr Artikel