Dicke, dunkle Rauchschwaden ziehen am Montagmorgen über den Markt in Schwarzenberg. Dort brennt eine Dachgeschosswohnung. Bild: Niko Mutschmann
Dicke, dunkle Rauchschwaden ziehen am Montagmorgen über den Markt in Schwarzenberg. Dort brennt eine Dachgeschosswohnung. Bild: Niko Mutschmann
Update
Schwarzenberg
Wohnungsbrand im Erzgebirge: Flammen greifen auch auf zweites Wohnhaus über
Von Joseph Wenzel, Beate Kindt-Matuschek
Böses Erwachen am Montagmorgen in Schwarzenberg. Ein Wohnhausbrand mitten auf dem Markt hält Feuerwehren der Region über Stunden in Atem.

Für viele Schwarzenberger, insbesondere die Anwohner des Marktes, ist es ein böses Erwachen am Montagmorgen. Gegen 8.45 Uhr werden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwarzenberg zu einem Wohnungsbrand direkt am Markt gerufen. Nur wenigen Stunden zuvor herrschte dort noch weihnachtliche Stimmung und Vorfreude aufs Weihnachtsfest.
