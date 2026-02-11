Zauberhafte Ferienzeit im Erzgebirge: Märchenstunde im Schlosskeller Schwarzenberg

Schwarzenberg
Zu einer besonderen Märchenstunde wird am Freitagnachmittag in den Gewölbekeller von Schloss Schwarzenberg eingeladen. Anmeldungen erwünscht.
Kinder lieben Märchen. Doch nicht nur sie. Zu einer besonderen Märchenstunde lädt Bärbel Bitterlich am Freitag, 13. Februar, ab 16 Uhr in den Schlosskeller Schwarzenberg ein. Allerdings werden die Märchen nicht vorgelesen. Die Schwarzenbergerin ist Märchenerzählerin. Sie hat all die fantasievollen Geschichten im Kopf. „Ich sammle seit...
