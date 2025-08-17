Zeitsprung auf dem Catwalk: Andrang bei historischer Modenschau beim Stadtfest in Schwarzenberg

Schwarzenberg
Schwarzenberg feierte von Freitag bis Sonntag doppelt: 30 Jahre Altstadt- und Edelweißfest eingebettet ins Jubiläumsjahr „875 Jahre Schwarzenberg“. Die historische Kostümschau provozierte einen neckischen Kommentar.
„Dafür nehme ich mir die Zeit“, sagt Hendrik Roth. Der 40-Jährige war von der Schatzmeisterin seiner Sportgemeinschaft gefragt worden, ob ihm ein Kostüm passen könnte. Am Samstagnachmittag steht er erwartungsvoll in einem Saal des Hotels Ratskeller in der Schwarzenberger Altstadt. Gemeinsam mit rund 40 weiteren Akteuren wird er in wenigen...
