Zoff im Rathaus Schwarzenberg: Stadt lenkt bei Garagenpachten nicht ein

Mehr als 100 Gäste haben am Montagabend im Rathaus Schwarzenberg die neuerliche Debatte um die Neuverträge von Garagen miterlebt. Seit Mai wird darüber debattiert, nun wurde ein Beschluss gefasst.

Der Ratssaal war zu klein, um den mehr als 100 Gästen Platz zu bieten, die am Montag zur Ratssitzung Schwarzenberg gekommen sind. Folglich standen einige Besucher auf dem Flur, und weitere etwa 60 im Regen vor der Rathaustür. Sie alle wollten die finale Entscheidung über die Petition zu den neuen Garagenverträgen im Stadtgebiet miterleben. Und...