Zuckertüten-Kunstwerke versüßen Abc-Schützen im Erzgebirge den Schritt ins „Abenteuer Schulzeit“

2904 Mädchen und Jungen feiern am Wochenende ihren Schulanfang mit Familien und Freunden. Doch was kommt den Erzgebirgern zum Schulstart für den Nachwuchs in die Tüte?

Es sind wahre Zuckertüten-Kunstwerke unter all den farbenfrohen Tüten, die am Samstag bei den zahlreichen Schulanfangsfeiern im Erzgebirge an die Steppkes ausgereicht wurden, um ihnen den Schritt ins „Abenteuer Schulzeit“ zu versüßen. So zumindest nannte es Ruben Maximilian Gehart, der Schulleiter der Schwarzenberger Grundschule-Heide.... Es sind wahre Zuckertüten-Kunstwerke unter all den farbenfrohen Tüten, die am Samstag bei den zahlreichen Schulanfangsfeiern im Erzgebirge an die Steppkes ausgereicht wurden, um ihnen den Schritt ins „Abenteuer Schulzeit“ zu versüßen. So zumindest nannte es Ruben Maximilian Gehart, der Schulleiter der Schwarzenberger Grundschule-Heide....