Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen

Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.

Am Samstagmorgen ist auf dem Bahnhof in Johanngeorgenstadt ein aus Tschechien kommender Zug auf ein sogenanntes „Sandgleis“ gefahren und schließlich mit der Front im Schotterbett gelandet. Wie genau es passiert ist, dazu will und kann sich momentan noch niemand äußern. Möglicherweise hatte der Lokführer ein Haltesignal übersehen, heißt...