Zunehmende Gefahr: Rettungskräfte im Erzgebirge bilden sich zum Thema Waldbrände weiter

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenberg haben am Wochenende die Schulbank gedrückt, um für aktuelle Entwicklungen gewappnet zu sein.

Der Klimawandel bringt es mit sich, dass die Waldböden austrocknen, dass die Anzahl der Vegetationsbrände, wie es im Fachjargon der Feuerwehr heißt, steigt. „Auch wir können diese Entwicklung bestätigen“, sagt Christian Etzold, Stadtwehrleiter von Schwarzenberg. Und gerade im Erzgebirge, wo noch die Hanglage von Waldgebieten hinzukommt,...