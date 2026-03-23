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Beim Seminar erläuterte Ausbilder Patrick Neef die Handhabung eines Löschrucksacks.
Beim Seminar erläuterte Ausbilder Patrick Neef die Handhabung eines Löschrucksacks. Foto: Niko Mutschmann
23 Rettungskräfte der Feuerwehr Schwarzenberg besuchten das Seminar.
23 Rettungskräfte der Feuerwehr Schwarzenberg besuchten das Seminar. Foto: Niko Mutschmann
Max Gräßler von der Feuerwehr Erla-Crandorf demonstriert die Handhabung einer Feuerpatsche.
Max Gräßler von der Feuerwehr Erla-Crandorf demonstriert die Handhabung einer Feuerpatsche. Foto: Niko Mutschmann
Beim Seminar erläuterte Ausbilder Patrick Neef die Handhabung eines Löschrucksacks.
Beim Seminar erläuterte Ausbilder Patrick Neef die Handhabung eines Löschrucksacks. Foto: Niko Mutschmann
23 Rettungskräfte der Feuerwehr Schwarzenberg besuchten das Seminar.
23 Rettungskräfte der Feuerwehr Schwarzenberg besuchten das Seminar. Foto: Niko Mutschmann
Max Gräßler von der Feuerwehr Erla-Crandorf demonstriert die Handhabung einer Feuerpatsche.
Max Gräßler von der Feuerwehr Erla-Crandorf demonstriert die Handhabung einer Feuerpatsche. Foto: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Zunehmende Gefahr: Rettungskräfte im Erzgebirge bilden sich zum Thema Waldbrände weiter
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
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Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenberg haben am Wochenende die Schulbank gedrückt, um für aktuelle Entwicklungen gewappnet zu sein.

Der Klimawandel bringt es mit sich, dass die Waldböden austrocknen, dass die Anzahl der Vegetationsbrände, wie es im Fachjargon der Feuerwehr heißt, steigt. „Auch wir können diese Entwicklung bestätigen“, sagt Christian Etzold, Stadtwehrleiter von Schwarzenberg. Und gerade im Erzgebirge, wo noch die Hanglage von Waldgebieten hinzukommt,...
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